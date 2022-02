Basketball – Fribourg et Nyon se disputeront la Coupe de Suisse Les demi-finales de la Coupe de Suisse ont rendu leur verdict ce samedi: FR Olympic, vainqueur du choc face à Neuchâtel (74-62), défiera Nyon, tombeur de Monthey (80-76).

Vainqueur de Monthey, Nyon retrouve la finale de la Coupe de Suisse, 17 ans après sa dernière présence à ce stade de la compétition. Ludovic Lin/BBC Nyon

En 2022 encore, la Coupe de Suisse reviendra à un club romand. Pour la 6e fois en 8 éditions, la finale donnera lieu à un derby francophone. Ce ne sera pas le classique Fribourg - Genève, les Lions de Genève ayant été éliminés au 1er tour. Cette fois, Olympic défiera Nyon.

Non sans mal, les Vaudois ont fait respecter la logique face à Monthey (80-76). Mais en Coupe, seul importe le résultat. Nyon atteint la finale pour la première fois depuis 2005 et confirme ainsi sa belle saison, le club pointant déjà à une belle 4e place en championnat.

Dans le même temps, Fribourg a remporté le choc face à Neuchâtel avec un peu plus de marge (72-64). Le triple champion de Suisse en titre atteint ce stade de la compétition pour la 4e fois consécutive et aura l’occasion de récupérer un trophée dont il s’est délesté la saison dernière contre Genève, après l’avoir remporté en 2018 et 2019.

La finale est programmée le 9 avril.

