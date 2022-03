Basketball – Fribourg – Nyon: la répétition générale a tourné court À un mois de la finale de la Coupe de Suisse, le BBC Nyon a été laminé (86-41) pour la troisième fois de la saison par Olympic, samedi. Précieux succès des Lions de Genève à Lugano. Jérémy Santallo

Le BBC Nyon a-t-il une chance de remporter la Coupe de Suisse le 9 avril, à Fribourg, contre Olympic? Impossible de répondre par l’affirmative, surtout pas après la déculottée infligée par le champion en titre, samedi, aux visiteurs (86-41). Cette saison – après deux défaites 55-83 au 1er tour et 56-87 au 2e –, le club du Rocher, toujours privé de Laurent Zoccoletti, ne boxe pas dans la même catégorie que la formation surdimensionnée de Petar Aleksic.

Isiah Umipig pas qualifié

On écrit cela parce que le contingent fribourgeois est vraiment sans égal en Suisse. Jugez plutôt. En débutant sa partie avec Paul Gravet – dont c’était le grand retour – Kwamain Mitchell, Milos Jankovic, Boris Mbala et Slobodan Miljanic, le coach Petar Aleksic s’est offert le luxe de faire entrer Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture et Davonta Jordan. De quoi faire exploser l’équipe nyonnaise de Stefan Ivanovic au beau milieu du 1er quart-temps.

Elle était revenue à 11-9 mais une succession d’événements – 2e faute de Maleye N’Doye, sortie momentanée sur blessure de Khadim Sow et William Van Rooij cloué sur le banc avec 3 fautes – a fait que Jérémy Jaunin et ses partenaires ont vite pris l’eau (24-11 puis 43-17). C’est tout un groupe qui attend impatiemment les premières minutes du remplaçant de Romario Roque, Isiah Umipig, présent à Fribourg mais pas qualifié à temps.

Zekovic et Suggs adroits

À Lugano, les Lions de Genève ont pris leur revanche sur les Tessinois (85-70), qui étaient venus s’imposer il y a un mois du côté du Pommier non sans afficher les carences terribles du groupe d’Andrej Stimac. Mais il semblerait que la mayonnaise soit en train de prendre puisque Thomas Jurkovitz et ses coéquipiers, qui avaient collé 40 points à Starwings avant la trêve internationale, planchent désormais sur trois victoires consécutives.

Après une première mi-temps équilibrée (39-39), les Genevois ont pris l’ascendant dans le 3e quart-temps, qu’ils ont remporté 26-14. Avec respectivement 24 et 20 points à chacun 9/13 au tir, Dragan Zekovic et Scott Suggs ont porté l’attaque de leur équipe. On mentionnera aussi le rôle de catalyseur d’Eric Nottage (différentiel de +21) et de Brandon Kuba (+22) ainsi que la nouvelle sortie réussie de Marc Seylan (14 points en 20 minutes).

Parmi les autres matches, samedi, le BBC Monthey s’est incliné au Reposieux face à Massagno (69-78) et ce malgré les 27 unités de Dikembe Dixson. Côté tessinois, Vernon Taylor (25 points) a été intenable en 1re mi-temps alors que Marko Mladjan (20) a fait sienne la 2e. Plus tard, à 20h30, Neuchâtel tentera de consolider sa 3e place au classement. Pour cela, Union devra prendre le meilleur sur le BC Boncourt. A priori rien d’insurmontable.

