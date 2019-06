Fribourg Olympic encore champion!

Bingo! En s’imposant 79-77 au Grand-Saconnex, Fribourg Olympic a décroché le 18e titre de champion de Suisse de son histoire.

Les joueurs de la Sarine, déjà victorieux de la Coupe de Suisse le mois dernier, ont une fois encore eu le dernier mot, comme l’an dernier, face des Lions de Genève qui n’étaient pourtant pas très loin.

Mais au final, les hommes de Petar Aleksic avaient ce petit truc en plus qui font les grandes équipes. Trois matches, trois défaites et une finale rondement menée...

La Coupe d’Europe disputée cette année leur a permis de souder un groupe. Car il faut bien admettre que c’est surtout ensemble qu’ils ont remporté ce trophée.

Menés de neuf points (28-17) puis encore de six longueurs à la 27e (52-46) par des Genevois plus forts dans la raquette, Dusan Mladjan et ses camarades de Saint-Léonard ont su revenir petit à petit pour faire la différence dans les deux derniers quarts.

Les Lions, grâce à un très bon Arnaud Cotture et un Smith retrouvé en deuxième période, se sont certes accrochés jusqu’au bout (59-59, 33e puis 72-71, 38e) mais c’est ce diable de Jérémy Jaunin, le Genevois de Fribourg Olympic, qui a fait tourner le match dans les derniers instants d’une finale qui se sera joué à chaque fois sur des détails.

Lions de Genève - Fribourg Olympic 77-79 (14-15 25-19 14-21 24-24)

Le Pommier, Grand-Saconnex, 1690 spectateurs. Arbitres: MM. Novakovic, Herbert, Pillet.

Lions de Genève: Humphrey 17, Colter 12, M. Mladjan 13, Kovac 0, Popov 7; Kazadi 6, Smith 12, Cotture 10, Tutonda 0.

Fribourg Olympic: D. Mladjan 14, Touré 18, Roberson 11, Williamson 11, Jurkovitz 10; Louissaint 0, Jaunin 4, Gravet 0, Derksen 11.

Notes: Lions de Genève sans Kozic (blessé) ni Padgett (surnuméraire). Fribourg Olympic sans Steinmann (blessé).

(nxp)