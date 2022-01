Basketball – Fribourg Olympic sacré après avoir été en enfer En finale de la SBL Cup, les Fribourgeois étaient menés de neuf points par Massagno à moins de trois minutes de la fin. Avant de réussir une remontada folle (73-84). Jérémy Santallo

Longtemps, en regardant cette finale de la SBL Cup, dimanche à Montreux, on a repensé aux mots d’Arnaud Cotture la veille après la qualification de Fribourg Olympic aux dépens des Lions de Genève. «On ne peut pas prendre 30 tirs à 3 points.» Le capitaine fustigeait ici la tendance des siens à trop shooter derrière l’arc sur la défense de zone. Mais la formation de Petar Aleksic a fait pire contre Massagno. Elle était à 6/22 à la fin du 3e quart-temps avant de finir sur un sublime 7/13 lors des 15 dernières minutes! Car oui, prolongation il y a eu à la salle du Pierrier…

Face à la seule équipe qui l’avait battue cette saison – en championnat –, Fribourg a pris le contrôle de cette finale en prenant celui du rebond offensif, comme la veille face à Genève. Mais Massagno, que l’on a rarement vu aussi bien défendre – même Roberto Kovac tenait Davonta Jordan en duel – s’est accroché en première mi-temps, ne concédant un écart que juste avant le retour aux vestiaires (27-34), après avoir vu ce diable de Jordan voler un ballon dans les mains de Vernon Taylon, bien présent sur le parquet malgré sa cheville meurtrie la veille.

Jusqu’ici en défense «homme à homme», le Massagno de Robbi Gubitosa est alors passé en défense de zone et a fait complètement dérailler Fribourg, tout en sécurisant un peu mieux son rebond défensif. De l’autre côté du parquet, ce sont d’abord Taylor et Isaiah Williams qui ont trouvé de l’adresse pour donner l’avantage aux Tessinois (47-46). Et au début du 4e quart-temps, Marko Mladjan, alors à 0/9 au tir, a ouvert le robinet (54-46).

Sonné, Olympic est resté dans le coup grâce aux exploits individuels de Jordan, auteur de trois tirs primés énormes sur la zone (60-56). Mais à trois minutes de la fin, Marko Mladjan a marqué un nouveau shoot longue distance et fendu l’air avec son poing. Massagno menait alors 65-56 et il fallait voir le regard de Robbi Gubitosa. Le technicien, qui avait dit que son équipe était là pour gagner, était tout simplement possédé…

Il est tombé de haut. Fribourg a enfin trouvé l’accès au cercle grâce à Mitchell, Natan Jurkovitz a marqué son shoot longue distance dans le coin et Jordan, toujours lui, a volé un troisième ballon dans les mains de Taylor (65-63). Il restait une minute et Jurkovitz s’est arraché près de la ligne de touche pour récupérer le cuir avant d’attaquer plein centre Marko Mladjan et déposer le ballon dans le cercle avec sa mauvaise main – la droite. Prolongation!

Dans celle-ci, Massagno, qui se demandait encore comment il n’avait pas empoché le premier titre de son histoire, a complètement explosé. L’ailier d’Olympic Slobodan Miljanic a planté deux banderilles de loin et s’est frappé le cœur, alors que tout son banc célébrait. Kwamain Mitchell, féroce vers le cercle devant Marko Mladjan, puis adroit à 3 points, a finalement offert une 7e SBL Cup à Fribourg.

Fribourg Olympic – Spinelli Massagno 73-84 (27-34) Afficher plus Salle du Pierrier à Clarens (Montreux). Arbitres: MM. Michaelides, Herbert et Novakovic. Fribourg Olympic: Mitchell (13), Mbala (2), Miljanic (11), N. Jurkovitz (19), Memishi (0); Jordan (22), Cotture (3), Jankovic (2), Zinn (12). Entraîneur: Petar Aleksic. Spinelli Massagno: Taylor (10), Williams (14), D. Mladjan (8), M. Mladjan (16), Nikolic (8); Kovac (8), James (5), Martino (3). Entraîneur: Robbi Gubitosa.

