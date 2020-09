Coronavirus – Fribourg prend 25 mesures pour relancer l’économie Un plan de relance de 50 millions de francs a été adopté ce lundi par le Conseil d’État fribourgeois pour stimuler la compétitivité économique du canton et soutenir les personnes touchées par la crise du Covid-19.

Le Conseil d’État fribourgeois veut notamment apporter un soutien direct à l’économie dans les secteurs les plus touchés par la crise. KEYSTONE

Le Conseil d’État fribourgeois a arrêté 25 mesures pour stimuler la compétitivité économique du canton et soutenir les personnes les plus touchées par la crise. Ce plan de relance, pour un total de 50 millions de francs, vient s’ajouter aux mesures déjà prises pour un coût de 236 millions, dans le cadre du plan d’urgence

Pour contrecarrer les effets négatifs de la pandémie, des réductions fiscales totales de 60 millions de francs sont aussi proposées, a indiqué lundi le Conseil d’État. La loi sur les impôts cantonaux directs sera modifiée, avec à la clé des réductions fiscales de quelque 33,3 millions de francs par année.

S’ajoutent à cela la diminution du coefficient de l’impôt sur le revenu de 100% à 98% et le dégel de la déduction pour les primes d’assurance-maladie. Ces réductions représentent un coût annuel de 26,8 millions de francs pour l’État. Les intérêts moratoires sur les acomptes de la période fiscale 2020 ont été suspendus pour un coût de 4,9 millions.

Au niveau du plan de relance, le Conseil d’État veut intervenir sur trois axes: soutien direct à l’économie dans les secteurs les plus touchés par la crise par des investissements immédiats, soutien aux personnes et renforcement de la compétitivité économique du canton par des aides à la recherche et au développement. Les objectifs sont de soutenir la consommation, stimuler les investissements et améliorer les conditions-cadres.

Somme totale de 548 millions

Le cumul des mesures urgentes, des moyens mis à disposition de l’Organe cantonal de conduite, des mesures fiscales et des mesures du plan de relance représente un coût de plus de 236 millions de francs d’ici à fin 2022. Ce montant atteint 261 millions de francs en tenant compte du coût estimé à 25 millions de francs des mesures RHT/APG, a précisé le canton.

Les autres impacts attendus (coûts supplémentaires et revenus en moins dus notamment aux surcoûts de l’HFR, santé et social, fonctionnement de l’État, transports, rentrées fiscales en moins) sont estimés à 287 millions de francs. Au total, si l’on cumule les montants, la facture totale pour l’État s’élève à ce jour à 548 millions de francs.

ATS/NXP