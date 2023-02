Basket – Fribourg prend ses distances sur Vevey Fribourg Olympic s’est donné de l’air, dans la course à la 2e place du classement de SBL, en l’emportant largement face à Vevey Riviera Basket (86-64), lors de la 19e journée de la saison régulière. Robin Carrel

Les 1475 spectateurs fribourgeois en ont eu pour leur argent. Mercredi soir, leurs protégés ont réalisé le match qu’il fallait pour repousser les Veveysans, troisièmes, à quatre longueurs au classement. Ils sont aussi revenus à deux unités du leader du Spinelli Massagno, qui compte toutefois une partie de plus à disputer, dans l’optique de la pole position en vue des play-off.

Face à Vevey, Fribourg Olympic a misé sur le collectif. Boris Mbala (15 points), Jonathan Kazadi (13), Matthew Millon (11) ou encore Davont Jordan (15) ont tous participé à la large victoire des leurs. Onze joueurs ont au moins marqué un point. Du côté vaudois, la récolte de Mateus Rodrigues Rocha (19 pts et 6 rebonds) n’a pas été suffisante pour faire trembler un adversaire rentré fort dans la rencontre (24-10 après un quart).

La soirée a donné lieu à deux duels bien plus disputés, en deuxième partie de tableau. Elle n’a malheureusement pas permis à Monthey de se rapprocher du bon wagon. Les Chablaisiens ont été battus à Lugano par les Tigers (82-81), après que John Chandler puis Kevin Langford ont eu des ballons pour faire passer les Valaisans devant dans les 40 dernières secondes. En face, les 14 points et 15 assists de Robert Zinn ont pesé lourd au décompte final.

Nyon a aussi le sourire. Les joueurs des rives du Léman sont allés s’imposer in extremis à Boncourt (58-60), sur un ultime lay up de Jérémy Jaunin à 19 secondes de la fin. Le meneur vaudois a terminé la rencontre avec 17 points et 4 assists sur sa fiche personnelle. Il a été bien épaulé par Devante Brooks, 14 unités et surtout 16 rebonds dans la besace.



