Préserver les trésors de la Grande-Cariçaie – Fribourg signe l’arrêt de mort de 119 chalets Le canton soumet à l’enquête publique une modification du plan d’affectation cantonal des réserves naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel, lequel condamne 119 édifices au démantèlement. Sébastien Galliker

La modification du PAC des rives sud du lac de Neuchâtel permettra au canton de Fribourg de faire démolir 119 chalets situés dans la Grande-Cariçaie, dont celui-ci, au large de Font. Jean-Paul Guinnard

Trouver un équilibre entre la nature et la population. Respectivement en charge de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, ainsi que des institutions, de l’agriculture et des forêts, les conseillers d’Etat fribourgeois Jean-François Steiert et Didier Castella ont insisté, vendredi matin, sur l’importance de la rive sud du lac de Neuchâtel. Le canton soumet à l’enquête publique une modification de son plan d’affectation cantonal (PAC) pour permettre à la nature et à l’humain de cohabiter harmonieusement. Cette modification permettra d’aller vers un démantèlement des chalets bâtis depuis près de 100 ans dans la Grande-Cariçaie.

«Un quart de la faune et de la flore suisses est recensé sur ces 3000 hectares de surfaces naturelles. Le PAC contient les outils pour préserver ce trésor pour les générations futures, mais aussi pour le valoriser et permettre à la population d’en profiter», annonce le canton de Fribourg, qui dit travailler conjointement avec son homologue vaudois, mais selon d’autres procédures en raison de bases légales différentes.

Procédure vaudoise déjà lancée

On se souvient que 17 propriétaires de chalets vaudois, sis sur la commune de Vully-les-Lacs, avaient reçu une résiliation de leur bail en novembre 2019. L’enquête du PAC fribourgeois concerne 119 propriétés, construites sur les communes de Cheyres-Châbles (1), Estavayer (43 à Font et 2 à Forel), ainsi que Delley-Portalban (44 côté Gletterens et 29 côté Cudrefin).

Selon la procédure présentée, Fribourg espère pouvoir traiter les oppositions liées à cette mise à l’enquête d’ici la fin de l’année 2020. D’éventuels recours pourraient alors être déposés au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Le canton est donc conscient que la procédure prendra encore plusieurs années.

Dès son entrée en vigueur, le document prévoit que les propriétaires concernés auront six mois pour soumettre la démolition de leur bien à l’enquête. Après 18 mois, le canton pourra se substituer aux propriétaires et se charger de rendre les différents secteurs concernés à la nature, aux frais des propriétaires.

Développement suit