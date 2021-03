Hockey sur glace – Fribourg s’impose aux tirs aux buts à Lausanne Les Dragons ont battu le LHC pour la deuxième fois de la saison, mardi soir à la Vaudoise aréna (4-5 tab). Jérôme Reynard Lausanne

Killian Mottet face à Tobias Stephan. Keystone

Au cours d’une période initiale rythmée, c’est Lausanne qui a frappé en premier, après 65 secondes de jeu seulement. Denis Malgin a inscrit son 14e but de la saison, amené par Libord Hudacek et Brian Gibbons (2e 1-0). Mieux en jambes et plus inspiré, FR Gottéron a réagi moins de deux minutes plus tard, sur un tir de Samuel Walser qui a étonnamment trompé Tobias Stephan (3e 1-1), avant de passer devant grâce à un rebond exploité par l’ancien de la maison Yannick Herren (10e 1-2; son 11e but de la saison).

Dominés en première partie de tiers, les Lions ont ensuite pris l’ascendant dans le jeu et ont enchaîné les bonnes séquences. Sans toutefois parvenir à trouver la faille. Solides, les Dragons ont profité d’une mauvaise inspiration de Hudacek pour faire le break par l’intermédiaire de Jordann Bougro, auteur d’un très joli move devant Stephan (27e 1-3).

On pensait alors le LHC sonné, mais celui-ci s’est relancé dans la foulée avec un tir précis de Christoph Bertschy (29e 2-3). Il a bénéficié d’un premier puck d’égalisation avec le face-à-face perdu par Malgin devant Reto Berra (34e), avant de capitaliser sur son premier power play de la soirée (36e Kenins 3-3). Les hommes de Craig MacTavish auraient même pu prétendre rejoindre la deuxième pause en tête avec un nouveau jeu de puissance, mais Hudacek a trouvé le poteau (38e). Et derrière Fribourg a obtenu une pénalité et marqué par Chris DiDomenico (39e 3-4; son 13e but de la saison). Ou l’art de frapper au bon moment.

Reste que Lausanne a des ressources. Il l’a prouvé en revenant une nouvelle fois au score au troisième tiers, grâce à l’inévitable Bertschy (52e 4-4; son 16e but de la saison). Au cours d’une fin de rencontre qui aurait pu basculer dans un camp comme dans l’autre, les deux équipes ont manqué de tranchant dans le dernier geste. La différence s’est faite aux tirs aux buts, où DiDomenico et Herren ont permis à Gottéron d’empocher un point supplémentaire.