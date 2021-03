Hockey sur glace – Fribourg s’impose sur le tard contre Lausanne Les Dragons se sont imposés 2-1 lors de la séance de tirs aux buts face à Lausanne. Les deux Romands font un pas vers les play-off. Grégory Beaud

Fribourg s’est imposé contre Lausanne au terme des tirs aux buts. keystone-sda.ch

La rencontre n’aurait pas pu plus mal commencer pour les Vaudois. Après quelques minutes, ils ont écopé de deux pénalités. Une mineure pour Joel Genazzi et une majeure pour Mark Barberio. Coupable d’un «balayage», le capitaine du LHC a écopé de sa troisième pénalité de match de la saison. Après neuf secondes de double supériorité numérique seulement, Killian Mottet trouvait la faille (3e, 1-0). La suite du power-play a été moins fructueux et la période initiale s’est terminée sur cet avantage d’un but pour les Dragons.

Le deuxième tiers-temps a quasi intégralement appartenu aux Lausannois. Dominateurs, les hommes de Craig MacTavish ont fort logiquement égalisé sur un effort solitaire de Christoph Bertschy (33e, 1-1). Le Fribourgeois de la Vaudoise aréna a parfaitement effacé Philippe Furrer pour tromper Reto Berra. À deux minutes du deuxième thé, Chris DiDomenico a cru redonner l’avantage aux Fribourgeois. Mais sa crosse était largement trop haute et la réussite a été fort logiquement annulée (38e).

Lors de l’ultime période, les débats se sont quelque peu rééquilibrés entre deux défenses particulièrement bien en place. Lausanne a bénéficié du seul jeu de puissance du tiers-temps, mais le LHC n’a pas été en mesure d’en tirer profit. En fin de rencontre, Christoph Bertschy est passé à un souffle du 1-2, mais l’ailier a buté sur un Reto Berra bien en place. Lors de la séance de tirs aux buts, Chris DiDomenico et Yannick Herren ont trompé Luca Boltshauser pour offrir le point bonus aux Dragons qui font un pas en direction des play-off sans passer par la cage «pré-play-off». Lausanne perd un rang au profit de Lugano et se retrouve troisième.