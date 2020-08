Hockey sur glace – Fribourg s’offre le LHC à la Coupe des Bains À Yverdon, les Fribourgeois sont venus à bout des Vaudois après les tirs aux buts. Jérôme Reynard, Yverdon

L’entraîneur lausannois Craig MacTavish. Keystone

La Coupe des Bains s’est ouverte par une victoire après tirs aux buts de Fribourg sur le LHC, mardi soir à Yverdon (4-3).

Le résultat importera toutefois peu les deux coaches, dans une logique de préparation. Lausanne disputait son troisième match amical du mois d’août, mais Craig MacTavish était toujours dans une logique de revue d’effectif.

Quant à Christian Dubé, il présentait son premier alignement de l’été, avec quatre juniors mais aussi les sept nouveaux visages de son contingent. Mention spéciale à Herren, Bougro et DiDomenico, associés dans un trio remuant.

Face à son ancienne équipe, l’attaquant haut-valaisan s’est du reste offert le luxe d’ouvrir le score dès la 4e minute de jeu en power play. Avant de voir sa tentative de la 35e - toujours en supériorité numérique - heurter la transversale de la cage défendue par Stephan, très bon, à l’instar de son vis-à-vis Berra.

Maillard sonné

Le gardien des Dragons n’a cependant rien pu faire face à Leone et Almond, qui ont inversé la tendance en 70 secondes entre la 13e et la 14e (2-1).

Du côté vaudois, les nouveaux visages avaient pour noms Douay et Maillard. Et c’est le second - aligné au centre de Bertschy et de Kenins - qui s’est le plus illustré, avec un puck de 3-1 à la 22e (arrêt de Berra) puis en étant sonné par une charge de Sutter (50e).

Lausanne a donc eu l’opportunité de faire le break (poteau de Conacher à la 20e). Mais c’est Gottéron qui a inscrit la quatrième réussite de la soirée, par l’entremise d’une autre recrue, le jeune Aebischer (45e 2-2).

La parité n’a toutefois duré que 69 secondes. Le temps pour Jäger de signer son deuxième but en trois matches et de continuer à marquer des points auprès de son coach (46e 3-2).

En attendant Ajoie

Malgré un déficit de minutes de jeu dans les jambes, Fribourg a trouvé le moyen de revenir une nouvelle fois au score grâce à Schmid, idéalement servi par Sprunger (51e). Brodin a même eu l’occasion d’offrir la victoire à son équipe dans le temps réglementaire (56e).

Finalement, cette partie globalement agréable et rythmée s’est jouée aux tirs aux buts. À ce petit jeu, le jeune Schaller et Herren ont permis aux Dragons de s’imposer, là où seul Conacher a transformé sa tentative chez les Lions. Pour Lausanne (vendredi) et Gottéron (samedi), la Coupe des Bains se poursuivra avec un duel face à Ajoie.