Développement économique – Fribourg valide le plan du mégaprojet AgriCo L’aménagement du site qui pourrait accueillir 1600 emplois à Saint-Aubin (FR) peut aller de l’avant. Dix oppositions ont été levées. Sébastien Galliker

Pas moins de 1600 emplois sont attendus d’ici à quinze ans sur le site industriel AgriCo de Saint-Aubin (FR). VANESSA CARDOSO

Mis à l’enquête le 23 avril, le plan d’affectation cantonal AgriCo est désormais entré en force. Fixant un cadre urbanistique et paysager en vue du développement coordonné et réfléchi du site industriel de 277 000 m² sur la commune de Saint-Aubin (FR), le document avait suscité dix oppositions. Selon une publication dans la feuille officielle, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) a donc levé les huit qui restaient.

«Les questions de mobilité ont été particulièrement discutées», relève le Canton de Fribourg dans son communiqué. En effet, pas moins de 1600 emplois sont attendus d’ici à quinze ans dans le secteur. La hausse du trafic était notamment pointée du doigt par les communes voisines de Missy, Vully-les-Lacs, Avenches et Belmont-Broye (FR).