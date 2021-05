Pandémie et jeunesse – Fribourg veut mesurer l’impact de la crise sanitaire Un état des lieux et un catalogue de mesures urgentes seront proposés dans le canton d’ici fin août.

Le canton de Fribourg veut connaître au plus vite l’ampleur de l’impact de la crise du Covid-19 sur les jeunes, tant en matière de santé mentale, de lien social, d’intégration professionnelle et que de perspectives (photo d’archives). Keystone/Laurent Gillieron

Le Conseil d’État fribourgeois veut mesurer dans les plus brefs délais l’impact de la crise du Covid-19 sur les jeunes. Un comité de pilotage dressera d’ici à fin août un état des lieux dans le canton et proposera un catalogue de mesures urgentes.

«La crise sanitaire a eu un impact fort et durable sur de nombreux jeunes, en matière de santé mentale, de lien social, d’intégration professionnelle et de perspectives», ont indiqué les intervenants lors d’une conférence de presse organisée mercredi à Granges-Paccot (FR) par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

La démarche résulte du constat de terrain que les jeunes, surtout chez les 12-25 ans, ont subi et subissent encore de manière forte les effets de la pandémie. Les périodes d’arrêt de l’enseignement en présentiel, la mise entre parenthèses prolongée des activités sportives, culturelles et de loisirs, en sont notamment à l’origine.

État des lieux

L’idée principale consiste à dresser «très rapidement» un état des lieux des mesures déployées concrètement pour soutenir les jeunes dans la période Covid et post-Covid. Il s’agit aussi d’optimiser la coordination entre tous les acteurs impliqués et de proposer les mesures urgentes complémentaires qui se révéleraient nécessaires.

En résumé, la DSAS veut développer un modèle intégré de gestion de la problématique des conséquences à moyen terme de la crise sanitaire sur les jeunes. Le Conseil d’État a confié la tâche à un comité de pilotage constitué début mai et présidé par le préfet de la Veveyse et président de la Conférence des préfets François Genoud.

Groupes de travail

Le comité réunit non seulement des représentants des services étatiques, mais aussi l’Association des communes fribourgeoises, le Réseau fribourgeois de santé mentale, les Justices de paix, l’association REPER, le Réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse frisbee ainsi que les jeunes eux-mêmes.

L’entité s’appuiera sur un chef de projet mis à disposition par le Service de l’enfance et de la jeunesse. Cinq groupes de travail thématiques ont été par ailleurs constitués (santé, intégration sociale et vivre ensemble, insertion professionnelle, promotion des bons comportements et, transversalement, mesures de communication).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.