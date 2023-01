Sine Nomine à Morges – Froid de canard dans le temple, le concert est annulé L’ensemble n’a pas pu se produire en raison des températures glaciales qui régnaient dans l’édifice. Organisateurs et musiciens sont fâchés. Marine Dupasquier

Dimanche 22 janvier, le concert de Sine Nomine a dû être annulé à la dernière minute, à cause du froid qui régnait dans le monument construit entre 1768 et 1776. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le quatuor classique Sine Nomine, formé il y a plus de quarante ans, a eu l’occasion de jouer dans les plus grandes salles internationales, tel que le Carnegie Hall, à New York. Pourtant, dimanche dernier, l’ensemble s’est fait recaler au…temple de Morges. À 14h, la décision a été prise d’annuler leur concert, prévu trois heures plus tard. Motif? Il faisait un froid de canard entre les murs du monument.