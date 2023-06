Opéra de Lausanne – Froide brûlure d’amour à l’autel de Norma En fin de saison, la version épurée du chef-d’œuvre de Bellini réserve d’intenses visions lyriques, mais sans l’incandescence espérée. Matthieu Chenal

Norma (Francesca Dotto), grande prêtresse, impose sa voix dans la vision saisissante de Stefano Poda. JEAN-GUY PYTHON

Faut-il ou non monter «Norma»? Les orphelins des voix du passé se sentent frustrés, tant cet opéra cristallise les souvenirs de prêtresses lyriques indépassables. Et pourtant, l’ouvrage iconique de Vincenzo Bellini continue de magnétiser les foules. La majorité du public ne semble pas se complaire dans cette nostalgie audiophile et vient en nombre applaudir la nouvelle production de l’Opéra de Lausanne qui, sans entrer dans la légende, mérite d’être vue et entendue.

Réitérant le tandem d’«Alcina» de la saison dernière, Stefano Poda associe son poème visuel abstrait à la réalisation musicale très aboutie de Diego Fasolis. Saluons à nouveau l’excellent travail du chef d’orchestre tessinois, donnant toutes les couleurs et la gravité possibles à une musique qui peut vite tourner à la pesanteur pompière. Grâce aux qualités de l’OCL et des chœurs bien préparés par Donato Sivo, ce n’est jamais le cas. La noblesse de cette musique est idéalement exaltée, même si la lenteur de certains tempi s’avère périlleuse pour les voix.

Rituel sacré

Elle répond en tout point au rite sacré développé par Stefano Poda. Dans une vision rappelant Mondrian et Penone, l’Italien fusionne mise en scène, décors, costumes et lumières dans un lent ballet d’objets symboliques, saisissants au 1er acte, répétitifs au 2e. Une cage immense traduit le joug des Gaulois. Leur foi s’incarne dans un chêne dénudé descendant des cintres, écrasant les protagonistes de ses racines obscures, alors que l’Empire impose les lignes épurées d’une coupe du Panthéon romain.

Dans une prise de rôle impressionnante bien qu’encore trop contrôlée, Francesca Dotto délivre une Norma plus juste en amante bafouée qu’en prophétesse et à qui il manque l’instinct de profération, de fureur. Lucia Cirillo est une Adalgisa de grande maturité et de belle plasticité vocale, meilleure tragédienne que sa rivale et que son amant Pollione. Paolo Fanale tire parti de son timbre de miel pour justifier la séduction qu’il opère sur les deux prêtresses sans paraître totalement odieux. Puissent ces interprètes embraser encore davantage jusqu’au 14 juin l’écrin sacrificiel qui leur est confié.

