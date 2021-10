Hockey sur glace – Frolik n’a pas provoqué de déclic offensif Lausanne s’est incliné 3-2 à Ambri après avoir mené 0-2. Inti Pestoni a fait la différence pour les Léventins, Michael Frolik a connu des débuts encourageants. Cyrill Pasche Ambri

La joie d’Ambri après l’égalisation à 2-2. keystone-sda.ch

Les débuts de Michael Frolik ont été l’occasion, pour l’entraîneur John Fust, de remanier les triplettes offensives. Le Tchèque, qui disputait son premier match, a pris place aux côtés de Christoph Bertschy, de nouveau repositionné au centre, et Ronalds Kenins.

La première impression laissée par Frolik a été bonne: intense, dynamique, consciencieux défensivement, toujours en embuscade devant les filets adverses, l’ex joueur de NHL a livré une performance volontaire et prometteuse. Sa dernière saison blanche (10 matches joués) pèse certainement encore dans son jeu, mais ses qualités sautent aux yeux. Il a déjà été bien plus entreprenant en 60 minutes que le Canadien Phil Varone, envoyé en tribunes mardi, depuis le début de l’exercice en cours.

En défense, le capitaine Mark Barberio a aussi retrouvé une place dans l’alignement après avoir observé ses coéquipiers depuis les tribunes lors des deux matches du week-end dernier (à Bienne, puis à Lausanne contre Langnau). Le défenseur canadien n’a pas tardé à se mettre en évidence en démarquant Guillaume Maillard sur l’ouverture du score. Le centre du troisième bloc a trouvé le haut du filet tandis que le gardien Damiano Ciaccio était masqué par Floran Douay (5e, 0-1).

Le chef d’œuvre de Pestoni

Le LHC n’a pas eu besoin, non plus, de Frolik pour inscrire le 0-2 en deuxième période. Ken Jäger, qui faisait équipe avec Jiri Sekac et Tim Bozon, a victorieusement redirigé un centre-tir de Lukas Frick (25e). Alors que le LHC venait de prendre le large, une réussite signée Yannick Burren a toutefois relancé Ambri 170 secondes après la deuxième réussite des Lions (28e). Moins de quatre minutes plus tard, le topscorer Inti Pestoni a égalisé en marquant un but extraordinaire, du revers et dans un angle impossible (31e, 2-2). Pestoni? C’est encore lui qui a frappé, à la 52e minute, pour donner l’avantage à Ambri pour la première fois de la soirée (3-2). Un avantage définitif pour Ambri, une deuxième défaite de rang pour les Lions.

Ambri - Lausanne 3-2 (0-1 2-1 1-0) Afficher plus Stadio Multifunzionale. 5631 spectateurs. Arbitres. Stolc, Dipietro, Fuchs et Duarte. Buts: 5e Maillard (Barberio) 0-1, 25e Jäger (Frick) 0-2, 28e Burren (Regin, McMillan) 1-2, 31e Pestoni (Zwerger/ 5 c 4) 2-2, 52e Pestoni (Zwerger, Grassi) 3-2. Ambri: Ciaccio; Fora, I. Dotti; Hietanen, Burren; Fohrler, Z. Dotti; Hächler, Fischer; Trisconi, D’Agostini, McMillan; Bürgler, Heim, Kneubühler; Pestoni, Grassi, Zwerger; Dal Pian, Regin, Bianchi. Entraîneur: Cereda. Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Glauser, Gernat; Barberio, Genazzi; Marti; Frolik, Bertschy, Kenins; Bozon, Jäger, Sekac; Baumgartner, Maillard, Douay; Holdener, Krakauskas, Arnold. Entraîneur: Fust. Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri, 3 x 2’ contre Lausanne. Notes: Ambri sans Kostner (blessé) ni Kozun (malade). Lausanne sans Varone, Krüger (surnuméraires), Almond, Fuchs ni Riat (blessés). Tirs sur le poteau: Douay (14e), Gernat (36e), Heldner (43e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’06 à 59’43; 59’50 à la fin du match). Temps mort demandé par Lausanne (59’36).

