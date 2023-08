Fronde au Royaume-Uni – Les Londoniens en colère contre la taxe antipollution Dès ce mardi, la Municipalité travailliste de la capitale étend à la banlieue des normes visant à taxer les véhicules polluants. Une mesure qui indigne les plus pauvres. Tristan de Bourbon - Londres

Des manifestants dénoncent l’extension de la zone ultrabasse émission (ULEZ) aux quartiers périphériques de Londres, décidée par le maire Sadiq Khan. HENRY NICHOLLS/AFP

Au milieu des chants et des klaxons, Sharon Jarton, 61 ans, brandit une pancarte de sa fabrication devant la sortie du métro Tooting Broadway: «Les riches polluent plus, mais on blâme les pauvres.» Résidente de cette lointaine banlieue sud de Londres, revêtue comme la centaine de manifestants d’un gilet jaune, elle est exaspérée: «Je n’ai pas les moyens de me payer un camping-car aux normes. J’y vis avec mon mari. Cela signifie qu’à chaque fois que nous nous déplacerons, nous devrons payer une taxe de 12,5 livres [14 francs], une somme exorbitante. Alors que dans le même temps les riches détenteurs de grosses cylindrées peuvent circuler des heures, polluer et ne rien payer. C’est totalement injuste.»