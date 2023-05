Horaire CFF 2025 – Fronde romande pour sauver la ligne du pied du Jura De Genève à Yverdon et de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, les villes s’unissent pour dénoncer «un réseau ferroviaire à deux vitesses». L’aéroport de Cointrin est de la partie. Florent Quiquerez

Un train file à toute allure sur la ligne du pied du Jura à hauteur de Grandson (VD). KEYSTONE

C’est un nouveau coup dur pour la ligne du pied du Jura. Privé de liaison directe vers Bâle depuis 2016, l’arc jurassien perdra aussi la liaison directe vers Genève pour cause de rattrapage de travaux. Dès le 15 décembre 2024, et à quelques exceptions près, un changement à Renens (VD) sera obligatoire. L’annonce, faite par les CFF vendredi, passe mal. Et les villes de la région vont le faire savoir.