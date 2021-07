Interprofession du gruyère – Fronde vaudoise pour le retour du robot de traite La filière du gruyère AOP a interdit la traite automatisée pour éviter des soucis de rancissement du fromage. Des agriculteurs pestent. Sébastien Galliker

Dans sa ferme de Corcelles-le-Jorat, Catherine Meister trait six vaches à la fois, matin et soir, tous les jours de l’année. JEAN-PAUL GUINNARD

Le gruyère est-il de moins bonne qualité quand les vaches sont traites par un robot? C’est en tout cas un risque que l’Interprofession du gruyère (IPG) n’a pas souhaité prendre, bannissant ce système dès 2012.

Depuis quelques semaines, un groupe de réflexion vaudois de producteurs de lait de gruyère AOP veut relancer la discussion dans une filière, qui a célébré, mardi, 20 ans d’inscription au registre des appellations d’origine protégée.

«On a l’impression que les normes viennent d’en haut et qu’on ne peut que les appliquer. Plus personne ne parle de ce problème de lipolyse (ndlr: dégradation des graisses) et de l’interdiction du robot de traite qu’il a entraîné. C’est devenu un tabou. Aujourd’hui, on veut prendre notre destin en mains», plaident Catherine Meister et Sabine Bourgeois-Bach, agricultrices à Corcelles-le-Jorat et Carrouge.