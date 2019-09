Voici le visage moyen du parlementaire suisse

Regardez bien ce visage. Reconnaissez-vous quelqu’un? En fait, cette personne n’existe pas, même si elle représente la quintessence même du pouvoir suisse. Nous avons créé, à l’aide d’une intelligence artificielle, ce visage composite en moyennant tous les portraits de l’Assemblée fédérale, soit ses 200 conseillers nationaux et ses 46 conseillers aux États. Résultat: un homme blanc bien sûr. Un quinqua, même si ses traits angéliques masquent son véritable âge. Si cette figure paraît aussi masculine, c’est parce que seuls 28% de femmes siègent sous la Coupole fédérale.

Visages moyens des femmes (à gauche) et des hommes (à droite) de l'Assemblée fédérale (montage: Duc-Quang Nguyen)

Cette démarche a précédemment été conduite dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis par la BBC. Ils ont ainsi établi le portrait-robot des différents partis politiques et illustré le manque de diversité des élus. «Il y a un biais en faveur des candidats perçus comme attrayants, confirme Nenad Stojanovic, professeur de science politique à l’Université de Genève, cela a été démontré avec les élections au Conseil national de 2007.» Même si nous votons d’abord pour un parti, les candidats les plus séduisants des listes récoltent davantage de suffrages, quel que soit leur sexe.

Délit de faciès et portrait composite

Si aujourd’hui les techniques pour créer des visages moyens font appel à des algorithmes dernier cri, l’utilisation du portrait composite date au moins du XIXe siècle. Francis Galton (cousin de Charles Darwin) eut l’idée en 1878 qu’il pourrait détecter les malfaiteurs à l’aide d’images photographiques superposées de criminels. Selon lui, ce visage moyen relèverait les traits caractéristiques des malfaiteurs. Nul besoin de dire qu’il ne put prouver son hypothèse, mais il remarqua que les visages moyens étaient toujours plus attrayants que les visages qui les composaient.

Photos composites de criminels réalisées par Francis Galton (image: galton.org)

Si les idées de Galton peuvent faire rire, elles n’ont pas pris une ride. En témoigne, Michal Kosinski, professeur à la prestigieuse Université Stanford. Ce dernier soutient qu’il peut détecter avec ses algorithmes l’homosexualité, la criminalité ou encore l’orientation politique sur la seule base de la photo d’une personne. De nos jours, les chercheurs utilisent les visages composites pour identifier les traits du visage que les gens associent à des caractéristiques comme la beauté, la compétence ou la confiance.

Pour réaliser notre portrait moyen, nous avons identifié pour chaque élu fédéral 68 marqueurs sur le visage avec une intelligence artificielle, par exemple 6 sur chaque œil ou 9 sur le nez, avec la technique dite de triangulation de Delaunay, ainsi qu’en fondant les textures et les couleurs, comme le teint de la peau.

L’empreinte faciale du président de l’UDC, Albert Rösti, identifiée par notre intelligence artificielle (montage: Duc-Quang Nguyen, image originale: www.parlement.ch).

D’innombrables applications se basent sur cette méthode, par exemple la reconnaissance faciale. Ou les filtres en réalité augmentée de Facebook et Snapchat, qui ajoutent maquillage ou tête d’animaux, se basent sur cette empreinte unique à chaque personne. Dernièrement, les deepfakes ont défrayé la chronique. Cette technique qui substitue le visage d’une personne sur une vidéo ou une photo par celui d’une autre personne permet la création de fake news vidéos ultraréalistes. Une arme potentielle de désinformation massive.

Le visage du parlementaire moyen par parti et par sexe

De haut en bas: UDC, PS, PLR, PDC, Verts et Vert’Libéraux. Le chiffre en bas de chaque photo indique combien d’élus ont été considérés pour générer le portrait composite.

«Ce qui est surprenant, c’est à quel point les portraits des hommes des partis gouvernementaux (UDC, PS, PLR, PDC) se ressemblent! C’est l’effet de la «formule magique»?!» remarque, amusé, le politologue Nenad Stojanovic. Si on exclut toute influence surnaturelle, cette ressemblance est due au processus de moyennage, qui lisse les traits les plus hors normes. Un grand nez par exemple va disparaître à moins que cet attribut soit particulièrement répandu dans le groupe. On peut néanmoins déceler des nuances subtiles entre les partis. Par exemple, les parlementaires PLR possèdent un visage plus allongé, les élues UDC ont des cheveux plus clairs. Mais notre politologue ne croit pas une seconde que la couleur politique d’une personne puisse être déduite uniquement à partir du visage. «Tout au plus, on pourrait déduire l’appartenance politique basée sur le look – par exemple le choix de la coupe de cheveux, des lunettes ou des habits.»

Quel que soit le parti, il est évident que les parlementaires fédéraux moyens se ressemblent tous à partir d’un certain nombre. Pour rappel, seul trois parlementaires ont moins de 30 ans. Ces visages illustrent bien les faibles diversité et représentativité de nos élus.