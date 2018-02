Les Français bloqués par la neige font bien rire ce Québécois

Hilare devant le 20Heures de France2 diffusé sur TV5 Monde, Luc Monette commente les images des automobilistes français bloqués par la neige mardi soir en Ile-de-France. Il faut dire que ce ne sont pas quelques flocons qui vont impressionner ce Québécois confronté chaque hiver à plusieurs dizaines de centimètres, si ce n'est plusieurs mètres, d'or blanc .

«Check les tires qu'il y a sur sa BM, c'est slick! (ndlr: regarde les pneus qu'il y a sur sa BMW, c'est lisse!)», lâche l'habitant de Longueil, alors qu'une journaliste de France2 montre en direct de nombreux véhicules immobilisés sur la nationale 118, près de Paris. «Regarde-moi ça, lance-t-il ensuite. C'est même pas du verglas, c'est juste de la neige!»

«Sur l'asphalte, ils capotent»

Et de repartir dans un éclat de rire lorsque la présentatrice, Anne-Sophie Lapix, annonce que les transports publics sont paralysés. «Ils sont sur l'asphalte, et pis ils capotent (ndlr: ils sont sur le bitume, et ils sont à la peine)», ajoute le québécois lorsque des images de bouchons sur le périphérique parisien apparaissent à l'écran.

Et ça continue. «Ils déneigent quoi? De la poussière?», s'interroge-t-il en riant à la vue d'une armée de chasse-neiges sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Avant de conclure: «Ils vont bien capoter quand ils débarqueront ici».

Postée sur Facebook mardi, la vidéo de Luc Monette (voir ci-dessous) a déjà été vue plus de 2,2 millions de fois et comptabilise plus de 42 000 partages et près de 10 000 commentaires.

(24 heures)