Placer son argent, c’est du sérieux

La population suisse épargne assidument. Tel est le résultat d’un sondage représentatif réalisé par la Banque Migros auprès de personnes âgées de 18 ans et plus. Parmi les personnes interrogées, près de 60% épargnent jusqu’à 1000 francs par mois. Plus d’un quart mettent entre 1000 et 3000 francs de côté, et 7% même plus de 3000 francs. Les autres sondés n’ont pas fourni d’indications. L’enquête montre en outre que la majorité place son argent de façon très prudente: quel que soit l’objectif d’épargne, le compte d’épargne est largement privilégié. Voilà qui s’est révélé payant dans la phase boursière actuelle.

À plus long terme, cela s’avère toutefois désavantageux. En effet, malgré des chutes de cours temporaires, les marchés financiers offrent un meilleur rendement à long terme qu’un compte d’épargne. Ce dernier permet au mieux de préserver le patrimoine. Pour ceux qui, en revanche, souhaitent constituer un patrimoine sur plusieurs années, p. ex. pour l’acquisition d’un logement en propriété ou pour la prévoyance vieillesse, il convient d’envisager des placements financiers largement diversifiés. Mais nombreux sont ceux qui n’ont ni les connaissances ni le temps pour s’occuper de la bourse. Dans ce cas, vous devriez déléguer les décisions de placement et leur mise en œuvre à des professionnels de la finance, comme ceux de la Banque Migros.





Fonds de placement et mandats de gestion de patrimoine: nous nous occupons de tout

Pour profiter du savoir-faire de la Banque Migros en matière de placements, vous n’avez pas besoin d’un patrimoine important. Des fonds stratégiques sont disponibles pour de petits montants déjà. Il s’agit de fonds dont la stratégie de placement est adaptée à votre profil de risque personnel et qui investissent largement dans des actions, des obligations, des liquidités et d’autres placements afin de réduire les risques. Vous pouvez choisir entre des fonds stratégiques durables et traditionnels. À partir d’un montant de 20'000 francs, des mandats de gestion de patrimoine avec des fonds sont également disponibles.

Pour des cotisations d’épargne régulières, en revanche, un plan d’épargne en fonds est recommandé. Vous investissez alors mensuellement, trimestriellement ou annuellement des montants fixes dans des Migros Bank Fonds. L’échelonnement dans le temps vous permet de réduire le risque d’un mauvais timing. Malgré un rythme de versement fixe, vous conservez votre flexibilité, car vous pouvez modifier le plan d’épargne en fonds à tout moment. Un autre avantage du plan d’épargne en fonds: il est disponible dès 50 francs par mois.





Connaissez-vous notre «Conseil en placement personnel»?

Vous souhaitez profiter de l’expertise éprouvée de la Banque Migros pendant des périodes difficiles comme celle que nous traversons actuellement, mais prendre vous-même les décisions de placement et les mettre en œuvre? Dans ce cas, le «Conseil en placement personnel» de la Banque Migros est ce qu’il vous faut. Vous disposez d’un conseiller personnel ainsi que d’un suivi permanent de votre portefeuille et recevez des propositions d’optimisation et de placement pour votre dépôt. Dans le même temps, vous décidez librement de la manière dont vous souhaitez mettre en œuvre ces propositions.