Soigner la mélancolie avec des contes

«Elle» était une fois, la famille Carnesino, qui n’ayant pas trouvé d’antidote pour guérir son fils Prince de sa mélancolie et de sa mauvaise humeur, fait appel à la thérapie révolutionnaire d’un certain Docteur Basilio. Ses remèdes sont de savoureuses aventures, des contes servis à l’heure du repas dominical par le cuisinier Corvetto Filadoro. Figurent notamment au menu l’histoire de la nourrice de cette famille, Caradonia Italia, qui fut autrefois La Belle Endormie; celle de la jeune Preziosa qui se coupe les mains pour ne pas satisfaire la folie incestueuse de son père; le récit de Zapatella la paysanne, qui n’ayant pas pu avoir d’enfant, adopte un mystérieux et gentil serpent… Notre pauvre Prince retrouvera-t-il son sourire grâce aux grandguignolesques contes tragi-comiques et musicaux de ce facétieux Docteur?

Vous qui croyez aux œufs de louve et aux peignes à une dent, courez vite acheter le remède à offrir aux incrédules: venez voir le premier épisode du Conte des contes du Teatro Malandro inspiré des fabuleux écrits du légendaire Giambattista Basile, mort dans une forêt enchantée de la campagne napolitaine et dont l’âme de cristal repose, depuis quatre siècles, dans la mémoire de tous les conteurs…

L'histoire

Nous sommes dans une demeure située au creux d’une forêt. Monsieur et Madame Carnesino se sont mis à table avec leurs enfants, Prince et Secondine, quand arrive le Docteur Basilio en qui ils placent tous leurs espoirs: il s’agit en effet d’arracher Prince de la mélancolie et d’éviter par là-même que Secondine ne soit contaminée par ce mal pernicieux.

«Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois…», le Docteur Basilio a inventé une thérapie révolutionnaire : la guérison par les contes — qu’il met aussitôt en application sous l’œil ébahi de toute la famille et du personnel de la maison, la nourrice Caradonia Italia et le Cuisinier Corvetto Filadoro. C’est Secondine qu’il invite d’abord à raconter une histoire… La parole de la fillette se fait alors performative… Le Père se met à jouer le rôle du Roi de sa fiction, la Mère, celle de la Baronne, et elle-même, la Fille, Sage, qui tente d’éduquer son frère et de lui apprendre l’alphabet…, avant de glisser vers une autre histoire, celle du Serpent, en un jeu d’enchâssement narratif.

Les rôles sont redistribués une nouvelle fois pour l’histoire de la paysanne, Zapatella, dont le mari n’a pas donné d’enfant et qui rencontre un Serpent dans la forêt.

Le Docteur se réjouit de la proche guérison du Prince, encore endormi. À son réveil, ce dernier se lance dans un slam décapant — comme peut l’être l’églogue de la fin de la première journée dans Le Conte des contes de Giambattista Basile avec ses portraits au vitriol.

Vient alors l’histoire de Preziosa, qui se fait couper les mains pour éviter que son père ne l’épouse. Puis c’est la Mère qui apaise les larmes de Secondine (qui a perdu son lapin) par l’aventure de Talia, qui se pique à une quenouille et devient la Belle Endormie qu’un Roi découvre par hasard à l’abri des regards — et qu’il fait bien plus qu’embrasser…

Vêtu d’une robe en haillons, Prince se réveille alors face à une Cendrillon démultipliée. Et dans le dernier tableau, nous nous retrouvons face à l’histoire de «l’amour des trois oranges» — une jeune femme (jouée par la Bonne), en chaperon rouge, permet au Prince, après l’épreuve de sa quête initiatique, de connaître, en apothéose, l’amour et la joie, dans l’éclat de la musique et de la danse.

Petits secrets de composition

Les contes tragi-comiques et les épopées musicales, poétiques, grandguignolesques et fantaisistes du Docteur Basilio qui viennent à bout, in fine, de toute mélancolie jouent avec leur source d’inspiration, Le Conte des contes de Giambattista Basile — dont le Teatro Malandro nous invite à la lecture pour y retrouver derrière une verve savoureuse et dense la structure d’un ouvrage à la composition enchâssée fonctionnant lui-même sur le modèle du Decameron de Boccace.

Les dix conteuses d’histoires dans le Pentamerone de Basile qui se dessine en cinq journées sont dix femmes du peuple. Chacune raconte une histoire qui s’achève sur un dicton qu’elle vise à illustrer — sur le principe de la fable morale ou du proverbe dramatique qui fut très à la mode aux XVIIe et XVIIIe siècles — et s’inscrit dans un récit-cadre qui permet de justifier que soient ainsi racontées cinquante histoires, dix par jour pendant cinq jours.

D’une histoire l’autre, nous allons à la source de Cendrillon, de La Belle au bois dormant et du Chat botté dont Charles Perrault s’est inspiré quelques décennies plus tard, mais aussi des Fables théâtrales, de L’Amour des trois oranges et du Corbeau de Carlo Gozzi, ainsi que d’autres fables encore qui furent reprises par Brentano ou les Frères Grimm.