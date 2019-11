Plus de temps libre grâce à iRobot

«Quand nous nous sommes mis à notre compte il y a une année, nous avions très peu de temps pour les tâches ménagères quotidiennes. C’est alors que des amis nous ont parlé d’iRobot pour la première fois», se souvient Jacqueline Nägeli avec un petit sourire: «Je me demandais si un robot aspirateur allait vraiment s’en sortir dans notre ménage de cinq personnes, avec toute sa poussière, ses peluches et ses poils d’animaux.»

Son mari Timo voyait la situation de manière tout à fait différente: il s’est fait rapidement une idée des robots aspirateurs disponibles sur le marché et a examiné de près le Roomba i7+ avec sa station de vidage automatique. Ce multi-talent contrôlable au moyen du bouton CLEAN et de l’application iRobot les a convaincu tous les deux. L’achat était rapidement décidé, comme l’explique Timo Nägeli: «Vu qu’après sa tournée de nettoyage, le Roomba vide tout seul son bac à poussières, nous n’avons plus à nous soucier de rien, même quand nous ne sommes pas à la maison ou en vacances. Ça, c’est vraiment très confortable.»

Le robot aspirateur s’occupe de la routine pénible du nettoyage

Aujourd’hui, Jacqueline Nägeli ne peut plus s’imaginer son foyer sans robot aspirateur: «Le Roomba nous débarrasse du nettoyage quotidien et nous offre une plus grande liberté. Pour nous, c’est synonyme d’une plus grande qualité de vie.» Le service de nettoyage fiable du robot aspirateur iRobot a même amené Timo à agrandir considérablement la surface à nettoyer: «Maintenant, il y a deux Roomba qui travaillent pour nous: l’un à la maison et l’autre au centre de tennis.»

