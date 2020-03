Toyota Rent: un abonnement auto des plus avantageux

Toyota Suisse a lancé Toyota Rent, un abonnement automobile innovant, en collaboration avec la société de location Hertz. Cette formule vous permet de souscrire un abonnement pour un modèle Toyota au choix à partir d’une durée d’un mois seulement, le tout à des conditions tout compris attrayantes incluant l’ensemble des frais courants comme l’assurance, la taxe automobile et les pneumatiques, mais aussi 4000 km par mois. Toyota Rent n’applique aucune durée minimale de location à l’issue du premier mois. Si pour quelque raison que ce soit, vous souhaitez rendre votre Toyota, vous pouvez le faire à tout moment sans frais. Un décompte final au jour près vous sera remis. L’échange contre un autre modèle est également possible à tout moment après 30 jours.



Modèles Hybrid efficients

L’offre de véhicules Toyota Rent comprend la majorité de la gamme Toyota actuelle. De la citadine agile Toyota Yaris à la compacte Corolla et sa variante break Corolla Touring Sports, le crossover C-HR et le SUV RAV4, en passant par le spacieux Toyota Land Cruiser, vous choisissez le modèle qui répond à vos besoins sur le site www.toyotarent.ch. De nombreux modèles sont équipés de la motorisation Hybrid ultra-efficiente caractéristique de Toyota, qui combine les avantages des moteurs à essence et électriques sans devoir être raccordée à une prise électrique. De fait, les frais de carburant, seule dépense restant à charge des abonnés durant la location du véhicule, sont eux aussi particulièrement raisonnables.



Souscription en toute simplicité

Une carte de crédit en cours de validité suffit pour souscrire un abonnement. Les start-up ne sont donc pas non plus en reste. Toyota Rent est en outre recommandé pour toutes les autres situations privées ou professionnelles pour lesquelles un achat ou un leasing n’est pas la meilleure solution actuellement: besoins de mobilité immédiats d’une jeune famille, attente de livraison d’une nouvelle voiture, ou encore période d’essai des collaborateurs du service extérieur. Toyota Rent propose par ailleurs l’option spécifique «Tester et acheter», qui offre à quiconque décide d’acheter un véhicule par la suite de déduire un mois de location du prix d’achat pour toute commande d’une nouvelle Toyota dans les deux mois qui suivent la location. L’occasion idéale pour tester par exemple les avantages de la motorisation Hybrid au quotidien, sans engagement contractuel contraignant et gratuitement pendant un mois en cas d’achat ultérieur.



Offre spéciale pour une situation exceptionnelle

L’abonnement Toyota Rent est déjà particulièrement attrayant aux conditions normales. Néanmoins, Toyota Rent a encore réduit ses tarifs pour tenir compte de la situation actuelle qui rend de nombreuses personnes tributaires de solutions de mobilité fiables. Pour toute conclusion d’un abonnement du 20 mars au 30 avril 2020, les clients profitent de rabais allant jusqu’à 40% sur le tarif mensuel de base. La Toyota Yaris Hybrid est ainsi disponible tous frais courants compris dès 533 francs par mois, TVA incluse, au lieu de 850,85 francs. Valable sur les abonnements de 3 mois, ce tarif spécial est disponible sous www.toyotarent.ch. Bon à savoir: tous les véhicules Toyota Rent font l’objet d’un nettoyage minutieux comprenant une désinfection totale avant la remise aux clients.