Au-delà des clichés, la Suisse pourrait aussi disparaître au musée de l’Élysée

Le chocolat, les montagnes et les banques… Que l’on ajoute ou non les vaches et les montres à cette liste, tels sont les passages obligés d’une représentation de la Suisse. Mais rien n’interdit de chercher à contourner cette somme de clichés constitutifs de l’identité nationale et de l’ironie qu’elle peut susciter à l’étranger. À l’initiative de Suisse Tourisme, la Fondation suisse pour la photographie de Winterthour et le Musée de l’Élysée ont demandé à cinq photographes de livrer leur vision.

Sous l’intitulé «Étrangement familier. Regards sur la Suisse», l’exposition qui en a résulté est encore à visiter jusqu’au dimanche 7 janvier, en parallèle avec celle, plus touffue, consacrée au cinéaste Gus Van Sant. Qu’il vienne de Chine, du Mexique, d’Angleterre, d’Allemagne ou des États-Unis, chaque photographe a évidemment évité les représentations trop caricaturales. Mais ceux qui manient le mieux l’art de l’esquive ne sont pas forcément ceux qui en disent le plus. Tout cliché comporte sa part de vérité et peut, à ce titre, être interrogé.

Shane Lavalette revient sur les lieux explorés avant lui par le Suisse Theo Frey. Il joue de la distance temporelle comme d’un miroir déformant mettant en lumière de nouvelles préoccupations sur des lieux auparavant contemplés par un regard ethnologique ou touristique. Le questionnement des frontières du pays par Eva Leitolf prend un tour très abstrait. Trop.

C’est du côté de ceux qui osent s’approcher du poncif que les résultats sont les plus parlants. Parmi eux, Simon Roberts redéfinit avec une littéralité légèrement distanciée la part la plus visible du pays, soit ses paysages admirés par les foules. Un pis-aller? Ou une façon d’assumer que le secret intime de la Suisse n’est pas montrable? «La Suisse n’existe pas», disait Ben. Cette expo non plus. (24 heures)