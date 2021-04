Start-up à Versoix – Fructibon fait des snacks naturels avec rien que des fruits sauvés Eugénie Amacher a inventé une manière originale de les transformer en sticks. David Moginier

Eugénie Amacher adore la nature et les produits naturels. C’est comme cela qu’elle a développé Fructibon. Florian Cella/24Heures

Eugénie Amacher cumule deux choses: elle est fille d’arboriculteurs (dans la région de Montauban) et elle est ingénieure en agroalimentaire. Après ses études en alimentation et santé et son master, elle avait le projet de valoriser les fruits qui ne passent pas les standards de qualité pour être vendus comme fruits de table. Mais un stage en Suisse lui a fait rencontrer celui qui est devenu son mari et c’est donc ici, à Versoix, qu’elle a créé sa start-up, Fructibon.

«L’idée était de développer d’autres filières de valorisation pour ces fruits en créant des produits innovants. Bien sûr, on en fait des jus, des confitures, des sirops ou des distillations, mais le producteur ne touche pas toujours le prix juste suivant le marché de l’offre et de la demande.» Une année où les abricotiers donnent à plein ou une année comme celle-ci avec des gelées sur les fleurs, le tarif va changer, évidemment.