Canton de Fribourg

La police cantonale fribourgeoise a été alertée vendredi peu avant 19h00 pour une fuite de gaz dans l’usine Estavayer Lait SA, à Estavayer-le-Lac (FR). La population n’a pas été mise en danger et aucun blessé n’est à déplorer.

Les Centres de renfort d’Estavayer-le-Lac et de Morat ont été engagés et ont détecté une fuite d’ammoniac à l’intérieur de l’usine. En collaboration avec les pompiers, des patrouilles de police ont procédé à l’évacuation des 26 ouvriers qui travaillaient à l’intérieur du bâtiment, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Les terrasses des restaurants avoisinants ont également été évacuées. Les habitants des immeubles proches du site ont été priés de rester chez eux et de fermer leurs portes et fenêtres. La circulation a été fermée, notamment sur la route cantonale, et une déviation a été mise en place.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une vanne d’ammoniac s’est rompue et le dispositif de sécurité s’est déclenché. Les pompiers ont ventilé les locaux touchés par la fuite et des spécialistes ont rapidement colmaté la vanne défectueuse. Les ouvriers ont pu regagner leurs places de travail et tout est revenu à la normale aux alentours de 22h00.

