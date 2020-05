Canton de Berne – Fuite d’huile isolante dans une sous-station électrique De l’huile isolante s’est écoulée au niveau d’un câble à la sous-station électrique du Grimsel (BE). L’étendue des dégâts n’est pas encore connue.

Le service local de lutte contre les accidents d’hydrocarbures et les pompiers contrôlent la zone endommagée. Keystone/archive

Une quantité encore inconnue d’huile isolante s’est écoulée au niveau d’un câble à la sous-station électrique du Grimsel (BE). La cause et l’étendue des dommages ne sont pas encore connues avec précision, a annoncé lundi Swissgrid.

Le service local de lutte contre les accidents d’hydrocarbures et les pompiers contrôlent la zone endommagée, a précisé la société nationale pour l’exploitation du réseau électrique. L’huile est collectée dans un bassin de captage.

Personne n’a été blessé lors de cette fuite survenue dans la nuit du 18 mai. La ligne de 220 kV en question a été mise hors service, a ajouté Swissgrid qui travaille avec les autorités pour analyser les causes du sinistre et réparer les dégâts.

( ATS/NXP )