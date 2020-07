Porrentruy (JU) – Fumée dans un immeuble à cause d’un mégot Un dégagement de fumée dans un immeuble de la rue du 23-juin à Porrentruy a nécessité un grand déploiement du Centre de renforts d’incendie et de secours de Porrentruy ainsi que de la police.

Vue sur la rue de 23-juin, à Porrentruy. Google map

Un mégot de cigarette jeté a provoqué une importante mobilisation de la police et des pompiers dimanche à Porrentruy (JU). Personne n’a été blessé et les dégâts sont finalement peu importants, mais les choses auraient pu tourner autrement, selon la police.

À 12 h 10, un dégagement de fumée dans un immeuble de la vieille ville a nécessité le déploiement du Centre de renforts d’incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) et de la police. A l’arrivée des secouristes, il n’y avait plus de fumée mais une odeur de matériaux calcinés était perceptible, sans qu’elle puisse être localisée.

Une inspection de plusieurs immeubles a finalement permis de découvrir l’origine de l’odeur: un mégot lancé à travers un soupirail. Il a consumé le cadre en bois d’une fenêtre de cave, dégageant de la fumée dans le système de ventilation de l’immeuble.

Portes forcées

Les dégâts sont peu importants, précise la police dans son communiqué, si ce n’est que les pompiers ont dû forcer des portes pour accéder dans divers locaux.

Un simple mégot aurait ainsi pu causer un sinistre beaucoup plus important au cœur de la vieille ville de Porrentruy, souligne la police. Celle-ci appelle à la prudence lorsqu’on jette un mégot en milieu urbain et surtout dans la nature.

Deux locataires de l’immeuble ont légèrement été incommodés par la fumée. Le CRISP est intervenu avec quatre véhicules et 10 hommes. Les polices cantonale et municipale étaient également présentes.

( Police message )