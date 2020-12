Intervention à Lausanne – Fumée sans feu à la rue Centrale Un sinistre a été signalé au cœur de Lausanne ce lundi en milieu d’après-midi. Aucune victime n’est à déplorer. Antoine Hürlimann

Déploiement de pompiers et policiers le long de la rue Centrale. Florian Cella/24Heures

Plus de peur que de mal, ce lundi en milieu d’après-midi, au cœur de Lausanne. Vers 15h30, plusieurs véhicules des pompiers et de la police sont arrivés sirènes hurlantes à la rue Centrale. La circulation a été brièvement bloquée. Et pour cause. Dans les étages supérieurs du café-restaurant Le P’tit Central, un dégagement de fumée a été signalé. Le sinistre a cependant rapidement été maîtrisé et aucune victime n’est heureusement à déplorer.

«Nous avons pu continuer de servir les clients normalement, explique-t-on au sein de l’établissement. Les secours sont allés faire leur travail sans que cela nous impacte.» Du côté de la police municipale, le porte-parole Sébastien Jost complète: «Les gens déjà sur place sont intervenus avec succès avant notre arrivée.» Vers 16h15, la situation était complètement revenue à la normale.