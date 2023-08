Dominique Kohli, délégué de l’État au Synode, répond.

Que pensez-vous de cette nouvelle brochure concernant les cérémonies d’adieu?

Sincèrement, je peine à y trouver un message. On est vraiment ici dans un accompagnement de type bienveillant, empathique, social. Mais la mission de l’Église y est encore trop absente. Quelle est la valeur ajoutée de l’Église? J’ai beaucoup de peine à la trouver là.

Tout de même, le document présente un verset biblique et fait référence à l’espérance des

chrétiens…

Cela reste vraiment en deçà du débat qu’on a eu sur ces questions. Une agence de pompes funèbres aurait pu faire la même communication. Même la Migros! Pour moi, c’est vraiment du service minimum.

Qu’auriez-vous souhaité de plus?

Que l’on présente à quoi sert notre Église. Est-ce qu’on est vraiment dans notre mission avec ça? Regardez le canton de Neuchâtel, qui a récemment eu un débat chahuté avec l’Église réformée neuchâteloise (EREN). Celle-ci exigeait que les cérémonies ayant lieu dans ses temples soient accompagnées par un message chrétien. Ici, on en est très loin!

Une Église ne doit-elle pas être ouverte à tous?

Qu’on ne se méprenne pas: j’apprécie cette attitude de dialogue et d’écoute des familles endeuillées. Là-dessus, il n’y a pas débat. Mais il faudrait quand même qu’on invite la famille à accepter une référence au message d’espérance.

Cela devrait-il constituer une condition sine qua non?

Non, pas à ce point. On a un devoir de tolérance. Mais on ne peut pas non plus en rester à un service de bienveillance comme un autre. Nous avons besoin d’une Église qui s’affirme.