Funiculaire des Avants – Un chantier qui défie les lois de la gravité Depuis fin juillet, l’infrastructure qui relie le village montreusien à Sonloup fait l’objet d’une vaste rénovation. Des travaux délicats effectués le long d’une pente vertigineuse. Rémy Brousoz

Les travaux de rénovation nécessitent la mise à l’arrêt du funiculaire jusqu’en novembre. Chantal Dervey

Voilà cent treize ans qu’il rythme la vie des Avants avec son éternel va-et-vient. Mais, depuis le 31 juillet dernier, le funiculaire qui relie le village montreusien à Sonloup s’est évanoui du paysage. Et c’est le bruit des meules et des pelles mécaniques qui anime désormais la tranquille station. Jusqu’en novembre, le tracé de 531 mètres fait en effet l’objet d’une importante restauration au niveau de son infrastructure. La dernière intervention majeure avait eu lieu en 2012, quand les emblématiques voitures rouges avaient été restaurées.

Cœur de ce vaste chantier, la rénovation du viaduc historique à onze arches. «Il s’agit essentiellement de remplacer la dalle de béton qui supporte les rails», précise Alvaro Martinez de Salinas, ingénieur responsable du projet au sein de la compagnie Montreux Oberland Bernois (MOB). Face à l’usure du temps, cette opération est nécessaire tous les demi-siècles environ, la dernière remontant à 1980. Le chemin de fuite métallique, un escalier d’origine accolé à l’ouvrage de pierres, sera pour sa part entièrement refait.

L’assainissement du viaduc prévoit aussi la réfection des joints entre les pierres. 24HEURES/Chantal Dervey

S’agissant d’un objet d’importance cantonale inventorié par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (note 2), les travaux exécutés par l’entreprise fribourgeoise JPF se déroulent sous l’œil attentif du Canton. Très attentif, même. «Ils ont choisi la couleur des joints qui seront refaits entre les pierres, ainsi que celle de l’acier et des marches de l’escalier», détaille l’ingénieur. Le Canton finance d’ailleurs entièrement l’opération, à hauteur de 2,9 millions de francs.

Forte pente et accès limités

«Il y a deux difficultés techniques prévisibles sur ce chantier, poursuit Alvaro Martinez de Salinas. La première, c’est la pente.» C’est que le tracé, qui comporte 180 mètres de dénivelé, atteint une pente de 54,5% à certains endroits. «La vingtaine d’ouvriers qui travaillent ici sont des spécialistes des travaux en hauteur.»

Deuxième difficulté connue: les accès limités. «Le chantier n’a que trois points d’accès routiers, souligne le responsable. Si bien que l’évacuation des rails a dû se faire par hélicoptère.» Les deux voitures ont quant à elles été sorties à l’aide d’une grue, pour être acheminées par camion jusqu’à l’entreprise Doppelmayr-Garaventa, spécialiste des installations à câble. «Elles seront entièrement démontées et révisées.»

La neige, pas un problème

Faut-il s’attendre tout de même à des surprises au cours de ces travaux? «A priori, non, les surprises surviennent généralement quand on creuse, et là ce n’est pas le cas», sourit Alvaro Martinez de Salinas. Même la neige, qui pourrait survenir en fin de chantier, a été anticipée. «Toutes les opérations pouvant être affectées par le froid ont été concentrées avant novembre», assure-t-il.

Et si l’or blanc ne tombe pas durant les travaux, il restera hautement attendu pour cet hiver, puisque le funiculaire sert de remonte-pente aux adeptes de luge. Le chantier est prévu jusqu’au 15 novembre.

