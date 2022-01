Espace de loisirs à Rennaz – FunPlanet se métamorphose pour divertir les familles Le centre d’attraction chablaisien renonce à son karting et se réoriente avec des activités inédites en Suisse. Ouverture ce printemps. Christophe Boillat

Anthony Heim, directeur du FunPlanet, au cœur de l’espace Kids de 4500 m² qui ouvrira dans deux mois. Les 3-12 ans auront une grande surface de grimpe adaptée. Chantal Dervey – 24 heures

Le chantier bat son plein au rez du FunPlanet de Rennaz. Des ouvriers œuvrent sur plus de 4500 m2 qui, il y a encore peu, abritaient un karting reconnu loin à la ronde. «Si nous avons décidé de renoncer à cette activité, ce n’est pas parce que ce n’est plus tendance, mais parce que trop accidentogène et peu rentable», confie Anthony Heim, directeur général du groupe Fun Planet.