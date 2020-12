Stupeur lors des débats – Furieuse, la Municipalité d’Orbe quitte le Conseil communal Après avoir dit tout le mal qu’il pensait de la Commission des finances qui veut sabrer dans le budget, l’Exécutif a souhaité une bonne année aux élus et a quitté la salle. Antoine Hürlimann

Le débat sur le budget 2021 s’est déroulé dans une ambiance électrique, à Orbe. GÉRALD BOSSHARD

Scène surréaliste, jeudi soir à Orbe, lors de la dernière séance du Conseil communal de l’année. Avant même que les élus aient pu s’exprimer sur le budget qui leur était présenté pour 2021, les municipaux ont pris la parole, chacun leur tour, pour dézinguer la Commission des finances qui souhaite diminuer les charges d’environ 550’000 francs afin de ramener le déficit total à 349’425 francs.

«Je suis extrêmement déçue de voir que vous vous apprêtez à sabrer dans la masse salariale, s’est indignée la municipale Mary-Claude Chevalier. Nous allons devoir réduire les services à la population. Mais je n’assumerai pas cette décision, c’est votre responsabilité!» «J’invite celles et ceux qui ne sont pas contents de notre travail à se présenter en mars», a renchérit Myriam Schertenleib. Henri Germond, le syndic socialiste, lui, s’est lancé dans une longue et poignante tirade: «Avons-nous fait tout faux, alors que nous avons stabilisé la dette? Avons-nous fait tout faux, alors que nous avons augmenté les liquidités? Avons-nous fait tout faux, alors que nous avons modernisé l’administration? Avons-nous fait tout faux, alors que nous avons maintenu un niveau d’investissements pour bâtir la ville de demain voulue par la population? À l’unanimité, la Municipalité a décidé de ne pas participer aux débats.» Et de conclure: «Bonne soirée et bonne année», avant de prendre la porte.

«Une dictature»

«C’est une dictature», a hurlé un conseiller communal. «À quoi on sert, nous?» a lancé un autre. «C’est la monarchie!» Le président de l’organe délibérant a dû demander une suspension de séance pour faire baisser «l’émotion». Le PLR Stéphane Collet, membre de la Commission des finances, s’est défendu à la tribune: «Nous travaillons sur des chiffres. Et ces derniers disent ce qu’ils disent. Prétendre, comme l’a fait la Municipalité, que la commission travaille autrement que dans l’intérêt de la population, c’est de l’abus.»

«Pour relancer l’économie, les collectivités doivent investir, reconstruire et aider les plus faibles. Et c’est ce que veut faire la Municipalité.» Didier Zumbach, conseiller communal socialiste

Didier Zumbach, conseiller socialiste, a rappelé que «la crise que nous traversons et la pire depuis la Seconde Guerre mondiale»: «Pour relancer l’économie, les collectivités doivent investir, reconstruire et aider les plus faibles. Et c’est ce que veut faire la Municipalité», a-t-il tonné, en invitant l’assemblée à voter un rapport de minorité demandant de suivre la position de l’Exécutif. En vain.

Les élus doivent maintenant se prononcer sur le rapport de la Commission des finances. Qui est finalement… lui aussi refusé. Le budget est renvoyé à la Municipalité. Plus de deux heures vingt après le début des débats, l’ordre du jour est à peine entamé.