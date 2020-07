Tribunal fédéral – Fusillade de Lucens: nouveau recours rejeté Un des protagonistes de la fusillade survenue à fin octobre 2011 à Lucens (VD) a vu son recours rejeté par le Tribunal fédéral, qui a soutenu les décisions du Tribunal cantonal vaudois.

Pour le Tribunal fédéral, les arguments qui ont conduit la cour cantonale à écarter ces témoignages sont suffisamment convaincants. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’un des protagonistes de la fusillade survenue à fin octobre 2011 à Lucens (VD). L’homme avait écopé de 4 ans et demi de prison en septembre 2013 pour mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, notamment.

Le recourant et son frère ont été condamnés en septembre 2013 pour avoir tiré en direction de trois hommes venus se venger après une bagarre. Le premier avait fait feu au moins une fois alors que le second avait déchargé son Beretta 9 mm en direction de la voiture de leurs protagonistes. L’un d’entre eux avait été grièvement blessé. Le frère avait écopé de 8 ans de réclusion.

Recours multiples

L’homme a été débouté une première fois en 2014 par le Tribunal fédéral lorsqu’il a fait appel de sa condamnation par la justice vaudoise. En décembre 2019, sa demande de révision du jugement de 2013 a été déclarée irrecevable par le Tribunal cantonal vaudois.

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours déposé contre cette dernière décision. Le recourant reproche aux juges vaudois d’avoir écarté de nouvelles preuves. Selon deux personnes qui seraient intervenues comme médiateurs entre les familles pour éviter une vendetta, l’intéressé n’avait pas d’arme lors des faits, les occupants de la voiture au contraire étaient armés et ils auraient aussi tiré.

Balles à blanc

Le Tribunal cantonal n’avait pas retenu ces déclarations car l’un des témoins ne faisait pas partie des bandes rivales et qu’il ne pouvait donc pas apporter d’éléments probants. En outre, aucune des personnes interrogées durant l’enquête n’avait fait état de discussions entre les clans via des tiers. Dans ces conditions, rien ne permettait de remettre en cause les constatations de la police scientifique.

L’homme reprochait aussi aux juges cantonaux de ne pas avoir entendu un témoin qui aurait attesté que des balles à blanc en calibre 9 mm Parabellum existent sur le marché. Selon la version du recourant, un occupant de la voiture aurait tiré à blanc dans sa direction. Cela expliquerait qu’on ait retrouvé des résidus de poudre sur lui sans qu’il n’ait été blessé.

Pour le Tribunal fédéral, les arguments qui ont conduit la cour cantonale à écarter ces témoignages sont suffisamment convaincants. Elle a donc considéré à juste titre que les motifs de révision étaient mal fondés et que la demande de révision devait être déclarée irrecevable. (arrêt 6B_297/2020 du 10 juillet 2020)

( ATS/NXP )