Balkans – Fusillade en Serbie: 8 morts, 10 blessés Jeudi soir dans la ville serbe de Mladenovac, une personne a ouvert le feu à l’arme automatique sur un groupe depuis un véhicule en marche et s’est enfuie.

Google Maps

Huit personnes ont été tuées et treize blessées jeudi soir dans une fusillade près de la ville serbe de Mladenovac, à environ 60 km au sud de Belgrade, selon les médias locaux.

Le tireur a ouvert le feu à l’arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche et s’est enfui, selon la télévision publique RTS. La police est à la recherche du suspect, a-t-elle ajouté. De nombreux policiers et ambulances ont été dépêchés sur place, et des hélicoptères survolent les lieux.

Cette fusillade est survenue au lendemain du meurtre par balle, par un élève de 13 ans, de huit enfants et d’un gardien dans une école de Belgrade, une tuerie qui a profondément choqué le pays.

En avril, un villageois avait tué par balle 13 personnes, parmi lesquelles des membres de sa famille et des voisins, non loin de Mladenovac.

AFP

