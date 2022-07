Saveurs d’ici et d’ailleurs – Fusion au verger de l’Hermitage Pablo Reyes Del Canto et Sourasack Phonphet proposent une cuisine fusion au Festival de la Cité, samedi 9 et dimanche 10 juillet. Avant-goût. Natacha Rossel

Pablo Reyes Del Canto et Sourasack Phonphet régaleront les festivalières et festivaliers. DR

Les chefs Pablo Reyes Del Canto et Sourasack Phonphet (du Comac, restaurant-bar niché dans le bâtiment de l’EJMA à Lausanne) allient leurs talents et leurs saveurs en plein air, tout au long du week-end de la Cité. Niché dans le bucolique verger de l’Hermitage (derrière le musée), le San Vistas accueillera les festivalières et festivaliers samedi et dimanche dès 10 h.

Farci d’imagination et débordant de créativité, le tandem mitonnera une cuisine fusion qui nous emmènera dans un voyage gustatif en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.

Végétalien ou carnivore?

Samedi, le duo de gourmets nous invite à une dégustation de mets végétaliens. À la carte? Des légumes en veux-tu en voilà, mitonnés à la vapeur, crus ou braisés, accompagnés de bouillons et de sauces aux saveurs détonantes. Le tout préparé avec des produits de la région. Alléchant, non?

Le lendemain, place au brunch. Carnivores, végétariens ou véganes, les convives pourront s’en mettre plein la panse: poulet fermier, omelettes, légumes, tacos revisités et makis aux saveurs du coin garniront le menu dominical.Pour compléter ces belles propositions culinaires, une offre (gourmande) de street food sera proposée les deux jours dès 14 h. L’occasion de manger sur le pouce entre deux spectacles et concerts à la Cité.

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.