Fusion de grandes banques – UBS annonce l'intégration finale de Credit Suisse La banque aux trois clés avait racheté sa rivale qui se trouvait en très grande difficulté financière le 19 mars dernier. L'enseigne aux deux voiles va disparaître.

Image d’illustration. AFP

UBS, nouveau propriétaire de Credit Suisse, a annoncé jeudi l’intégration complète des activités de son rival malheureux, dont l’enseigne va disparaître.

Le géant bancaire UBS a choisi d'«intégrer totalement» sa rivale Credit Suisse en Suisse, dont l’enseigne va disparaître, a-t-il annoncé jeudi, mais sans dévoiler dans l’immédiat ses conséquences pour l’emploi.

«L’intégration complète va renforcer les points forts qui font d’UBS la première banque de Suisse», tout en préservant la concurrence sur le marché helvétique, a affirmé Sergio Ermotti, le directeur général d’UBS, dans un communiqué.

La banque, qui a dû reprendre son ex-concurrente sous la contrainte du Conseil fédéral pour éviter la faillite de celle-ci, veut parachever l’essentiel de son intégration d’ici à fin 2026, indique UBS dans un communiqué. La banque aux trois clés espère à cette date plus de 10 milliards de dollars d’économies provenant de cette fusion.

Dossier complexe

«Deux mois et demi après l’acquisition de Credit Suisse, nous travaillons d’arrache-pied pour mettre en oeuvre l’une des fusions bancaires les plus importantes et les plus complexes de l’histoire», a déclaré Sergio Ermotti, le patron d’UBS, cité dans le communiqué.

Le sort de la branche en Suisse était un dossier épineux et difficile à tracher pour UBS. La banque qui a envisagé jusqu’à sept scénarios, a finalement opté pour une intégration, estimant que Credit Suisse aurait eu du mal à trouver sa place dans le paysage bancaire, a précisé UBS lors d’un point avec la presse.

Bénéfice en forte hausse

Au deuxième trimestre, la première banque de Suisse a engrangé un bénéfice net de 29,2 milliards de dollars, sans comparaison avec le bénéfice de 2,1 milliards de dollars dégagé au deuxième trimestre 2022, les résultats d’UBS étant déformés cette année par des éléments exceptionnels, a-t-elle annoncé jeudi.

Credit Suisse a pour sa part essuyé une perte avant impôts de 8,9 milliards de francs.

Au total, les deux banques employaient ensemble environ 120'000 collaborateurs dans le monde fin 2022, dont 37'000 en Suisse. Mais les départs se sont multipliés depuis l’annonce de leur fusion.

Le sort d'UBS changé

UBS avait accepté en mars de racheter Credit Suisse sous la pression de la Confédération et finalisé son rachat en juin.

La banque a déjà commencé à payer les pots cassés pour Credit Suisse en acceptant en juillet de verser auprès de la banque centrale américaine et de la Banque d’Angleterre 387 millions de dollars pour régler une amende due pour la mauvaise gestion du fonds américain Archegos.

Mi-août, UBS avait toutefois rassuré en annonçant qu’elle renonçait aux mesures de soutien de l’Etat et de la Banque nationale suisse (BNS), estimant qu’elles n’étaient plus nécessaires.

Ce rachat sous la contrainte change diamétralement le sort d’UBS, qui avait dégagé en 2022 un copieux bénéfice net de 7,6 milliards de dollars, un de ses meilleurs résultats depuis la crise financière de 2008, contre une perte colossale de 7,3 milliards de francs pour Credit Suisse.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.