Fusion nucléaire – Pourra-t-on un jour en tirer de l’énergie? Si nous parvenions à maîtriser la fusion nucléaire, nos problèmes d’énergie seraient réglés pour des siècles. Un laboratoire en Californie s’en rapproche. Piotr Cieslinski - «Gazeta Wyborcza»

La chambre où les faisceaux lasers sont focalisés, au National Ignition Facility. Lawrence Livermore National Laboratory/Damien Jemison

Le National Ignition Facility (NIF) se trouve au sein du laboratoire national Lawrence Livermore, à Livermore (Californie). Depuis 2010, des essais de fusion nucléaire y sont réalisés à l’aide de lasers à haute puissance. Les faisceaux de 192 lasers UV sont focalisés sur une capsule de diamant de la taille d’un grain de poivre, contenant 150 microgrammes de deutérium et de tritium (un mélange dont la température d’ignition est très basse). L’enveloppe de diamant se dissout en une fraction de seconde, après quoi le mélange d’isotopes de l’hydrogène est comprimé et s’échauffe. Pendant un instant, avant que le combustible ne se disperse, une réaction de fusion a lieu: les noyaux de deutérium et de tritium fusionnent en un noyau d’hélium. Ce qui libère de l’énergie. C’est la même réaction qui fait brûler le Soleil et exploser la bombe H.