Crise économique – G20: l’Italie promet de travailler à «une reprise équitable» Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a ouvert officiellement mardi soir l’année du G20 en Italie. Il a promis de travailler à «une reprise équitable».

Giuseppe Conte le 19 novembre 2020. AFP

Dans une vidéo diffusée mardi soir, Giuseppe Conte déclare que «les personnes, la planète et la prospérité sont les trois piliers de la présidence italienne du G20». «Nous travaillerons à une reprise économique plus juste et plus équitable pour lutter contre les inégalités anciennes et nouvelles», ajoute-t-il, en promettant en particulier de mettre la prise de responsabilités des femmes au cœur des débats.

Le G20, qui rassemble les vingt plus puissantes économies de la planète, était auparavant organisé de façon virtuelle cette année par l’Arabie saoudite, une première pour un pays arabe.

Le calendrier de la présidence italienne du G20, qui démarre en mai et se conclura par un sommet final fin octobre 2021, comportera aussi des événements spéciaux comme un «sommet global pour la santé» consacré aux défis de la pandémie du nouveau coronavirus, le 21 mai prochain à Rome.

Les dirigeants du G20 se sont récemment engagés à Ryad à une distribution équitable du vaccin contre le Covid-19. Ils ont également discuté de l’allègement de la dette des pays pauvres, qui flambe en raison de la crise économique provoquée par la pandémie.

ATS/NXP