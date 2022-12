Prévisions météorologiques hivernales – Gabegie probable sur les routes vendredi matin La neige pourrait tomber jusque sur les bords du Léman cette nuit. Tout devrait toutefois fondre dès le milieu de la matinée. Sylvain Muller

L’an passé à la même époque, les premières chutes de neige de l’hiver en plaine avaient passablement dégradé les conditions de circulation. 24 HEURES – PATRICK MARTIN (archives)

Il y a pile une année, nous titrions «Gabegie probable sur les routes vendredi matin». Les aléas de la météo font que, même si cela ne se fait pas normalement, nous pouvons reprendre ce titre au mot près aujourd’hui. Comme le matin du vendredi 10 décembre 2021, le matin du vendredi 9 décembre 2022 (demain donc) devrait valoir son lot de glissades, dérapages et autres bouchons consécutifs aux mauvaises conditions de circulation.

«Une dégradation avec de l’air doux et humide va arriver cette nuit au-dessus de nos régions, confirme le météorologue de MeteoNews Vincent Devantay. L’air étant encore froid ici, nous nous attendons à des chutes de neige, possiblement jusque sur les bords du Léman, avec un pic d’intensité de 3 h à 8 h du matin.»

Les automobilistes ayant un rendez-vous important demain matin seraient donc bien inspirés d’avancer de quelques dizaines de minutes l’heure de leur réveil. Et ceux qui n’ont pas encore monté ou fait monter leurs roues d’hiver de préférer les transports publics.

«Les modèles prévoient 1 à 5 cm sur la région genevoise et les bords du Léman, de 5 à 10 cm sur les hauts de Lausanne et le Plateau, et jusqu’à 15 cm sur le Jorat et la Gruyère.» Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews

Le spécialiste précise les quantités attendues, mais rappelle que les prévisions météorologiques ne sont pas une science parfaitement exacte. «Les modèles prévoient 1 à 5 cm sur la région genevoise et les bords du Léman, de 5 à 10 cm sur les hauts de Lausanne et le Plateau, et jusqu’à 15 cm sur le Jorat et la Gruyère. Mais il suffit parfois d’un demi-degré d’écart pour qu’à certains endroits la neige ne tienne pas au sol ou tombe finalement sous forme de pluie.»

Dans tous les cas de figure, le manteau blanc matinal – le premier de l’hiver en plaine – devrait disparaître rapidement. «Une hausse des températures, dès le milieu de la matinée, devrait transformer les dernières averses en pluie.» Vincent Devantay rappelle encore qu’un premier épisode neigeux à cette date et dans ces proportions est quelque chose tout à fait dans la norme.

Températures en baisse

Pour la suite, le prévisionniste s’attend à un samedi très nuageux, qui précédera une baisse des températures. «Un froid assez marqué devrait nous accompagner de dimanche à mardi avec des températures peinant à dépasser le 0 degré en journée.» Et de faire remarquer que, contrairement à tous les derniers mois, celui de décembre est, pour l’instant, plutôt en dessous des normes saisonnières.

Vincent Devantay ne va pas plus loin dans ses prévisions. «À partir de mercredi, les modèles sont très contradictoires. Comme nous serons à la limite entre une masse d’air froid au nord et une d’air plus chaud au sud, il est impossible pour l’heure de dégager une précision fiable.»

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.