Rentrée littéraire romande – Gabriella Zalapì la tisserande L’écrivaine-peintre publie «Willibald» aux Éditions Zoé, une histoire de tableau et d’aïeul. Pascale Zimmermann Corpataux

Gabriella Zalapì de passage le 1er septembre à Genève, où elle a vécu trente ans. Aujourd’hui l’auteure habite Paris. LAURENT GUIRAUD

Tisserande: «Ouvrière qui fabrique les toiles et les étoffes au métier à tisser traditionnel». C’est bien de cela qu’il s’agit avec Gabriella Zalapì: la quête des fils de l’histoire, leur collecte, un soin patient pour lustrer les mots, choisir leurs couleurs, le découpage des images, puis le tissage délicat jusqu’à former un maillage, une étoffe artisanale, noble et humble. Une toile.