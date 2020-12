Livre-CD à glisser sous le sapin – Gaëtan met le Père Noël à toutes les sauces Le chanteur pour enfants a profité du confinement pour concevoir un album entièrement consacré à Noël. Coup de fil à un heureux papa. Matthieu Chenal

«Le Noël de Gaëtan», 15 chansons illustrées par Pierre Cendors. L’Oreille

«Faire un album de Noël, j’y avais pensé depuis longtemps, mais je n’avais jamais trouvé le temps pour m’y plonger.» Gaëtan confirme que son nouveau projet discographique doit beaucoup au confinement de ce printemps. Quand il y a vu s’évaporer toutes les perspectives de concerts, le chanteur pour enfants s’est dit que l’évocation de Noël pouvait faire comme un pied de nez à la situation. «Cette fête est synonyme de gaieté, de douceur et surtout de partage et de rassemblement, poursuit le chanteur. Alors ça m’a aidé à passer le cap. Et en imaginant les familles décorer le sapin en écoutant ces musiques drôles et sans prétention, j’ai pensé que cela offrirait un parfait antidote au confinement».

Rois mages en roue libre

L’univers de ce papa de trois petits bambins convoque avant tout l’imaginaire du Père Noël, décliné sous toutes ses coutures. À côté d’une mystérieuse p’tite reine qui répare le fameux traîneau, on y découvre une excursion amusante du côté d’Hawaï et une relecture déjantée de l’histoire des Rois mages, seul moment où apparaît l’Enfant Jésus. «C’est vrai, je n’ai pas voulu faire un album religieux, reconnaît l’auteur vaudois. Ce n’est pas mon rôle de prendre position et je ne voulais froisser personne.» Ce qui ne l’empêche pas de glisser le vœu d’une fête moins mercantile dans «Ma liste au Père Noël».

«En imaginant les familles décorer le sapin en écoutant ces musiques drôles et sans prétention, j’ai pensé que cela offrirait un parfait antidote au confinement» Gaëtan, chanteur pour enfants

Une fois n’est pas coutume, Gaëtan livre ici un mélange de compositions originales et de reprises («Vive le vent», «Santa Claus is coming to town», «Douce nuit», «Mon beau sapin», «Petit Papa Noël»…). Le défi de se frotter à un genre très codifié et très balisé n’a pas été un choix facile, d’autant plus que les meilleures chansons de Noël ne sont pas francophones. «Le répertoire anglophone a des mélodies tellement géniales. J’ai ressenti le besoin de les faire à ma sauce, avec des traductions originales ou une adaptation musicale inédite.»