La littérature lui sert-elle à échapper à l’actualité dont il a rendu compte pour notre journal durant quarante ans ou, continuation du journalisme par d’autres moyens, à serrer plus intimement la réalité du monde? Outre ses milliers d’articles, Vincent Philippe a publié neuf livres; deux essais, deux recueils de nouvelles, un récit et trois romans. Le quatrième, « Bleus détroits », paraît ces jours aux Éditions Mon Village.

«La littérature, en plus du journalisme: par désir de me déployer dans une dimension plus large dans le temps, l’espace, la construction et l’ambition.»

Vincent Philippe