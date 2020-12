Portrait de Chloé Carrière – «Galactic Chloé» a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles L’étudiante de l’EPFL rêve d’aller sur la Lune. En attendant, elle multiplie les projets spatiaux. Emmanuel Borloz

La jeune femme, qui a découvert la pole dance en arrivant à Lausanne, a progressé au point de donner des cours et de participer à des compétitions. FLORIAN CELLA

Dans sa drôle de combinaison argentée, Chloé Carrière, jeune Bourguignonne de 22 ans, ne passe pas inaperçue. Depuis quelques mois, «Galactic Chloé» est devenue un personnage incontournable à l’EPFL. «Je ne pensais pas que je porterais cette combinaison aussi souvent», sourit l’étudiante, qui se souvient de la première fois qu’elle a endossé le costume qu’on dirait tiré d’un film de science-fiction.

C’était en 2018, lorsqu’elle a lancé Astronomy on Tap. Venu des États-Unis, le concept, où l’on devise sur l’exploration spatiale entre deux bières, vise la promotion et la vulgarisation des sciences de l’espace. La création de l’association Space@yourservice vise les mêmes objectifs. «Galactic Chloé, c’est mon alter ego. Je m’en sers pour faire de la communication scientifique», explique la jeune femme, dont les vidéos sur internet sont de plus en plus nombreuses.