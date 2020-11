Arts et vie locale – Galerie campagnarde à l’aura internationale, le Tilleul tire le rideau Rythmant la vie de la commune Champtauroz depuis 1992, la galerie broyarde présente des œuvres d’Idéa Burnier et de Valérie de Roquemaurel pour sa dernière exposition. Sébastien Galliker

Après y avoir exposé les créations d’une bonne soixantaine d’artistes en presque trente ans, Chantal Moret va se réapproprier les murs de sa Galerie du Tilleul de Champtauroz. JEAN-PAUL GUINNARD

«Ce sera triste de finir sans une grande fête ni sans pouvoir s’embrasser. Mais heureusement, on termine avec des couleurs et de la joie aux murs. Et on a déjà pu passer entre les gouttes pour le vernissage et les visites des premiers jours, nombreuses malgré le port du masque.» Au milieu de sa Galerie du Tilleul, dans le petit village de Champtauroz, Chantal Moret fait remarquer l’ampleur de l’espace. Mais comme partout, les effets de la seconde vague de Covid-19 entraînent leur lot de mesures sanitaires, si bien que l’ultime exposition, réunissant la peintre Idéa Burnier et la souffleuse de verre Valérie de Roquemaurel, sera limitée à cinq visiteurs à la fois jusqu’à son terme, le 22 novembre.