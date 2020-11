Canton du Valais – Garde-chasse jugé pour violation de la loi sur la chasse Accusé d’avoir détenu en juillet 2018 deux aiglons à son domicile sans autorisation, un garde-chasse valaisan passe ce vendredi devant les juges.

Dénoncées par l’université de Berne, les infractions ont été poursuivies d’office par le ministère public (photo prétexte). KEYSTONE

Un garde-chasse comparaît vendredi après-midi devant le tribunal de district de Sion. Il est accusé d’avoir détenu en juillet 2018 deux aiglons à son domicile sans autorisation et de leur avoir infligé des mauvais traitements.

Le garde-chasse a détenu les deux rapaces entre le 5 et le 23 juillet 2018. Il comptait les transporter au centre de soins pour oiseaux sauvages La Vaux-Lierre à Etoy (VD), mais ne l’a pas fait car, selon ses dires cités dans l’acte d’accusation, les aiglons s’étaient envolés.

Le ministère public du Valais reproche au garde-chasse d’avoir détenu les deux oiseaux à son domicile sans être au bénéfice de l’autorisation requise par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). De plus, il n’a pas respecté les directives de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour la détention et les soins aux rapaces diurnes et nocturnes.

Selon le procureur, le garde-chasse s’est aussi rendu coupable d’infraction à la loi sur la protection des animaux (LPA) car diverses photos versées au dossier attestent notamment une maltraitance sur les aiglons, qui avaient par exemple les pattes entravées. Dénoncées par l’université de Berne, les infractions ont été poursuivies d’office par le ministère public.

ats/nxp