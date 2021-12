Covid-19 et vie professionnelle – Garder son enfant malade ou cas contact: que dit la loi? Jours d’absence tolérés, salaire, télétravail. Une avocate spécialisée en droit du travail fait le point. Lorraine Fasler

Selon les derniers chiffres de l’OFS, pour la période entre le 6 et 12 décembre 2021, le maximum de cas confirmés en laboratoire a été déclaré pour la classe d’âge des 0 à 19 ans. KEYSTONE

À Genève, comme dans le reste de la Suisse, le nombre d’enfants en quarantaine ou en isolement ne cesse d’augmenter. Les 0-19 ans sont actuellement les plus touchés. Les clusters se multiplient, obligeant des classes, voire des écoles, à fermer. Dans une fratrie, il n’est pas rare que les enfants soient à tour de rôle cas contacts ou positifs au Covid et donc en quarantaine ou en isolement.



La garde des enfants devient alors un casse-tête pour les parents et le télétravail, lorsqu’il est possible, ne règle de loin pas tout.

Que prévoit la loi sur la prise en charge d’un enfant malade? Interview de Me Corinne Rochat Pochelon, avocate spécialisée en droit du travail et juge conciliatrice au Tribunal des prud’hommes.