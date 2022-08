Les ovnis du clavier (7/7) – Gardez-vous des coups de «hash» du croisillon Le curieux carré qui n’est pas un dièze trouve ses origines dans la Rome antique. Quelques millénaires plus tard, internet lui fait la fête. Fabrice Gottraux

«L’amour est comme l’oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour quarante-huit heures. D’abord on s’affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.» Moralité: «Prends garde à toi. Et à tous ceux qui vous likent. Les sourires en plastique sont souvent des coups de hashtag.»