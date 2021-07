Nouvelle icône du foot suisse – Yann Sommer, gardien du temple et mec en or Icône publicitaire et idole des cœurs, le natif de Morges incarne à merveille l’idée d’une Suisse brillante mais humble, droite dans ses bottes et délicieusement cool. Hymne à la normalité sublimée. Simon Meier

Yann Sommer incarne une certaine idée de la Suisse. Toto Marti/Blick/freshfocus

Il y a eu Captain Granit (Xhaka), il y a eu Super Mario (Gavranovic), Magic Steven (Zuber) ou encore l’Inspecteur Haris (Seferovic). Des visages pour longtemps, des émotions à conter toujours. Et puis il y a Yann Sommer, gardien du temple et élu des cœurs, tous les cœurs, sage comme une image et diaboliquement parfait, de sa ligne de but à sa descente de lit en passant par la cuisine et la télévision, car il y excelle aussi.

Le portier de l’équipe de Suisse, miraculeux croisement de la panthère et du chérubin, a tout pour lui, y compris sa part de Romandie puisqu’il est né à Morges en 1988 – superbe année pour les bordeaux. En grattant bien, le seul défaut que les messieurs pourraient lui trouver, c’est qu’il plaise autant aux dames.